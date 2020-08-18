Российский генерал погиб в Сирии

Российский военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, сообщает пресс-служба Минобороны.

Инцидент произошел на обочине при возвращении колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр-эз-Зора. Сработало самодельное взрывное устройство. Также пострадали еще двое военнослужащих из России.

«В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор», — говорится в сообщении.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил погибшего офицера к государственной награде посмертно. Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь.