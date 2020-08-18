Запасы свободных денег россиян достигли максимума

Объем свободных денег у средней российской семьи в июле 2020 года вырос по сравнению с показателем предыдущего месяца на 13,7% и достиг максимума для середины лета за несколько лет, свидетельствует исследование холдинга «Ромир».

В июле после покупки продуктов и других товаров повседневного спроса, оплаты услуг ЖКХ, проезда на транспорте, связи и других жизненно необходимых нужд на руках у средней российской семьи осталось 28,3 тысячи рублей.

«Россияне в июле стали активнее экономить, что и привело к росту индекса. Россияне стремятся нарастить свои сбережения, которые резко сократились в предыдущие месяцы», — утверждают авторы исследования.

По сравнению с июлем 2019 года объем свободных денег вырос на 7,2%. При этом в марте 2020 года на руках у средней российской семьи свободных денег оставалось лишь 12,7 тысяч рублей. По оценке экспертов, «свободные» деньги россияне предпочитают откладывать.