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Запасы свободных денег россиян достигли максимума

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Объем свободных денег у средней российской семьи в июле 2020 года вырос по сравнению с показателем предыдущего месяца на 13,7% и достиг максимума для середины лета за несколько лет, свидетельствует исследование холдинга «Ромир».

В июле после покупки продуктов и других товаров повседневного спроса, оплаты услуг ЖКХ, проезда на транспорте, связи и других жизненно необходимых нужд на руках у средней российской семьи осталось 28,3 тысячи рублей.

«Россияне в июле стали активнее экономить, что и привело к росту индекса. Россияне стремятся нарастить свои сбережения, которые резко сократились в предыдущие месяцы», — утверждают авторы исследования.

По сравнению с июлем 2019 года объем свободных денег вырос на 7,2%. При этом в марте 2020 года на руках у средней российской семьи свободных денег оставалось лишь 12,7 тысяч рублей. По оценке экспертов, «свободные» деньги россияне предпочитают откладывать.

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Топ комментариев

TehN1k

Ну а руководить она будет тоже из литвы Иностранные преподаватели сейчас научат её, как страну про...Всё...

corrector

вижу офигенно красивый чистый ухоженный город, прекрасные дороги европейского уровня, вижу множество...

DYNAMO7294

Одной "пятой точкой" на двух стульях не усидишь!

Uynachalnica

Это как, он и не сидел, но уже пропагандирует тюремные понятия?

_ASUS__

начало конца беларуси ... новые потоки в европу проституток из об нищающей беларуси органично дополнят...
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