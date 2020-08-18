Путину подарили сибирскую нефть

Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин в ходе встречи в Кремле подарил президенту Владимиру Путину бутылку премиальной нефти, сообщается на сайте Кремля.



«С большей радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западного-Иркинского месторождения», — сказал глава компании, подчеркнув при этом «потрясающие характеристики» российского продукта.

Сечин отметил, что добытая на севере Красноярского края нефть лучше ближневосточной по своему качеству, содержание серы в ней всего 0,02%. «Конечно, лучше. Она же наша», — пошутил в ответ Путин.

Западно-Иркинский нефтегазовый участок расположен в Красноярском крае, конкурс на право пользования им в прошлом году выиграла «Роснефть». Извлекаемые запасы нефти по категории С2 оцениваются в 11,94 миллиона тонн; по категории Д1 — десять миллионов тонн.