Фильм дня: «Отверженные»

Фильм «Отверженные» — экранизация мюзикла по одноименному роману-эпопее Виктора Гюго — получил признание по всем параметрам качественного кино.

Великобритания/США, 2012 год, режиссер Том Хупер, 12+

В главных ролях: Хью Джекман, Рассел Кроу, Энн Хэтэуэй

Действие фильма разворачивается в начале 19 века. Беглый каторжник Жан Вальжан (Джекман), приговоренный к тюремному заключению, вынужден долгие годы скрываться от жестокого правосудия. Инспектор парижской полиции Жавер (Кроу) считает его поимку делом всей своей жизни.

После смерти Фантины (Хэтэуэй) — женщины, за судьбу которой Жан Вальжан считал себя в ответе, — единственным близким ему человеком остается ее дочь Козетта. Ради счастья девушки Жан готов на все.

Фильм «Отверженные» был удостоен высоких оценок и наград. Как и положено качественному мюзиклу, картина получила «Оскар» за лучший звук, а вдобавок награду присудили за лучший грим и прически и лучшую актерскую игру второго плана Энн Хэтэуэй.

Музыкальное оформление в фильме действительно заслуживает отдельной похвалы. Обычно саундтрек к фильмам-мюзиклам записывается за несколько месяцев, а актеры играют под фонограмму во время съемок. Но в «Отверженных» каждая песня была записана вживую на съемочной площадке.

Хью Джекман:



«Мы пели целыми днями, а иногда и ночами, несмотря на то что еще три месяца до съемок весь музыкальный материал был записан на профессиональной студии. Я мог бы просто кривляться и открывать рот, делая вид, что пою. Но мы решили, что будем петь живьем. Это дало нам реальную свободу на съемках. Мы испытали настоящий драйв»

Что касается образов героев, то постарались тут не только гримеры. Например, Энн Хэтэуэй на самом деле очень коротко остригли для сцены, где ее героиня продает свои волосы, а Хью Джекман значительно сбросил вес и отрастил настоящую всклокоченную бороду для сцен Вальжана-заключенного.