Президент РФ Владимир Путин пообещал рост российской экономики, соответствующее заявление прозвучало на встрече главы государства с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным.

«Рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти. Кстати, судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах», — цитирует Путина сайт Кремля.

Согласно последним данным Росстата, ВВП России по итогам второго квартала снизился на 8,5%. Главной причиной стали ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, а также снижение спроса на сырье на мировых рынках.

Так, спад в добыче нефти составил 16,3%, это рекордный показатель с момента развала СССР. Газовая промышленность пострадала чуть меньше — по итогам июля добыча из-за отсутствия спроса упала на 11,4%.