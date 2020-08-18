Добыча нефти и газа в России рекордно рухнула

Сырьевая промышленность России переживает рекордный спад, хуже всего дела обстоят в нефтегазовом секторе, свидетельствует отчет Росстата о промышленном производстве за январь-июль 2020 года, опубликованный на сайте ведомства.



Так, спад в добыче нефти составил 16,3%, это рекордный показатель с момента развала СССР. При этом эксперты указывают, что добыча урезается планово — в рамках договоренностей с ОПЕК, которые требуют от Москвы качать не более 8,5 миллиона баррелей в сутки.

Газовая промышленность пострадала чуть меньше — по итогам июля добыча из-за отсутствия спроса упала на 11,4% к прошлому году, показав второй худший результат за всю историю доступной статистики, сильнее спад был зафиксирован только в 2008 году, когда он составил 12,4%.

Спрос на газ упал из-за пандемии коронавируса. Например, прокачка голубого топлива в Германию во втором квартале 2020 года концерном «Газпром» снизилась на 33%, при этом Берлин является ключевым покупателем российского газа в Европе.

Примечательно, что вместе с общим падением индекса промышленного производства Россия резко нарастила производство спецодежды, медицинского оборудования и вычислительной техники, свидетельствует отчет. Эксперты полагают, что аномалия также объясняется пандемией.