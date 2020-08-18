Windows 10 поменяет внешний облик

Внешний облик Windows 10 изменится, сообщили разработчики Microsoft. Компания выпустила видео, в котором демонстрируется концепт нового меню «Пуск», а также современные значки и другие улучшения в стиле Fluent Design.

Согласно видео, дизайн операционной системы в основном претерпит эстетические изменения — так, углы плиток меню «Пуск» будут слажены, значки перерисованы, вокруг элементов появится эффект тени.

Кроме этого, на видео можно заметить новый значок «Центра уведомлений» на панели задач. При этом отмечается, что показанный дизайн — пока не окончательный, так как разработчики продолжают рассматривать различные варианты изменений «десятки».

<br>

В частности, еще одним вариантом является появление прозрачных плиток с радужным эффектом позади них. Окончательное решение будет принято перед грядущим осенним обновлением Windows 10.