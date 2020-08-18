НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Представлен финальный вид внедорожника Aurus Komendant

Источник:
Sibnet.ru
215 0

Изображения серийной версии внедорожника Aurus Komendant появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Дизайн авто выполнен в том же фирменном стиле, что и у остальной люксовой линейки.

Внешность внедорожника запатентовал ФГУП НАМИ, занимающийся разработкой и сборкой автомобилей премиальной российской марки. Komendant получил массивную переднюю часть с вертикальной решеткой радиатора. Из отличий — задний бампер, квадратный патрубок выхлопной системы и спойлер над пятой дверью.

В основу Komendant ляжет та же база, что и у седана Senat S600 и лимузина Senat L700. Авто приводит в движение 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 598 лошадиных сил, работающий с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, 40-сильным электромотором и полным приводом. Дорожный просвет Komendant — 200 миллиметров.

Премьера Aurus Komendant должна была состояться в августе на Московском автосалоне, однако его пришлось отменить из-за пандемии Коронавируса. В декабре прошлого года министр промышленности Денис Мантуров объявил, что внедорожник выйдет на рынок не раньше 2022 года. Машины будут выпускать на заводе Ford Sollers в Елабуге.

Еще по теме
Эксперт поставил точку в вопросе о прогреве авто летом
Системы помощи водителю раскритиковали
Срок появления «русского Prado» сильно сдвинут
УАЗ показал концепт нового «Хантера»
смотреть все
Авто #Автопром
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пообещал рост российской экономики
•
Добыча нефти и газа в России рекордно рухнула
•
Ученые рассказали о тысячах обитаемых планет в Млечном Пути
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Криминальная романтика: почему в России запретили АУЕ?
•
Штраф за багажник: правда или фейк
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
Как это работает
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Призы для самых внимательных!
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Аэропорт Горно-Алтайска расширят к 2022 году
Сибирь 18.08.2020 18:17
Фермер отправит рога в США и Корею
Сибирь 18.08.2020 16:05
Рассеянный глава Барнаула попал на шоу +100500
Сибирь 18.08.2020 16:00
Иммунитет к COVID-19 нашли у каждого шестого подростка в Приангарье
Сибирь 18.08.2020 15:11
Самое популярное
Создатели «Аватара 2» показали биолабораторию землян на Пандоре
6127
Водители закидали двор инспектора ГИБДД похоронными венками
5493
Первые заморозки ударят в Восточной Сибири
3617
Умерла исполнительница песни «Ягода-малина»
2686
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пообещал рост российской экономики
•
Добыча нефти и газа в России рекордно рухнула
•
Ученые рассказали о тысячах обитаемых планет в Млечном Пути
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Призы для самых внимательных!
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Лукашенко предложил оппозиции «повоевать без девчонок»
87
Евросоюз введет санкции против Белоруссии
54
Белоруссия передала Москве задержанных россиян
44
Путин раскрыл свои доходы за 2019 год
41
Путин созовет экстренный саммит Совбеза ООН
37
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter