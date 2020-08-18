Представлен финальный вид внедорожника Aurus Komendant

Изображения серийной версии внедорожника Aurus Komendant появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Дизайн авто выполнен в том же фирменном стиле, что и у остальной люксовой линейки.

Внешность внедорожника запатентовал ФГУП НАМИ, занимающийся разработкой и сборкой автомобилей премиальной российской марки. Komendant получил массивную переднюю часть с вертикальной решеткой радиатора. Из отличий — задний бампер, квадратный патрубок выхлопной системы и спойлер над пятой дверью.

В основу Komendant ляжет та же база, что и у седана Senat S600 и лимузина Senat L700. Авто приводит в движение 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 598 лошадиных сил, работающий с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, 40-сильным электромотором и полным приводом. Дорожный просвет Komendant — 200 миллиметров.

Премьера Aurus Komendant должна была состояться в августе на Московском автосалоне, однако его пришлось отменить из-за пандемии Коронавируса. В декабре прошлого года министр промышленности Денис Мантуров объявил, что внедорожник выйдет на рынок не раньше 2022 года. Машины будут выпускать на заводе Ford Sollers в Елабуге.