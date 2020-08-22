НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Вечное сияние чистого разума»

Источник:
Sibnet.ru
137 0

Есть ли смысл строить отношения, если заранее известно, что в финале ждет разочарование? На этот вопрос отвечает фильм «Вечное сияние чистого разума».

Цитата из фильма:
«Как же неприятно потратить на человека так много времени лишь для того, чтобы узнать, что он так и остался для тебя посторонним»

Главные причины смотреть фильм

Актеры в «Чистом разуме» будто обменялись амплуа. Для Джима Керри это редкий случай некомедийной игры, и наблюдать за этим — чистое удовольствие. А Кейт Уинслет, которая обычно предстает перед зрителем собранной и романтичной натурой, стала взбалмошной бестией с невероятным цветом волос.

Компания по стиранию памяти — единственная фантастическая составляющая картины. В остальном это драма в чистом виде. Но «стиратель воспоминаний» так точно попадает в зрителя, что наверняка каждый переберет в голове события прошлого и найдет те, которые захочет удалить.

Фильм становится сильным личным переживанием для зрителя. Главная мысль картины, которая звучит в финальном диалоге главных героев, отзовется в каждом и поможет отбросить все сожаления о чем бы то ни было. 

Картина удостоилась главной кинонаграды «Оскар» (за «Лучший оригинальный сценарий»). Кроме этого, восторженно принята критиками. В списке лучших фильмов первого десятилетия XXI века фильм «Вечное сияние чистого разума» занял третье место.


США, 2004 год, режиссер Мишель Гондри, 16+












Синопсис: Застенчивый и меланхоличный Джоэл живет ничем не примечательной серой и унылой жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего маршрута он садится на электричку в направлении моря. На песчаном берегу Джоэл замечает девушку с ярко-синими волосами. На обратном пути в вагоне электрички молодые люди знакомятся, обнаруживают много общего и парню кажется, что они с Клементиной знакомы очень давно. Совсем скоро Джоэл понимает, что действительно был знаком с девушкой, более того — они были парой. 

Еще по теме
Фильм дня: «Банды Нью-Йорка»
Фильм дня: «Траффик»
Фильм дня: «Отверженные»
Фильм дня: «Шоколад»
смотреть все
Культгид #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
Навального вывезут из России
•
Курс евро превысил 88 рублей
•
США назвали самый опасный российский корабль
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
#НавальныйЖиви и «Чтоб он сдох»: новосибирцы вышли на пикеты
Сибирь 21.08.2020 19:10
Луговой мотылек ночами поедает урожай на Алтае
Сибирь 21.08.2020 17:30
Главврач омской больницы назвал диагноз Навального
Сибирь 21.08.2020 17:09
Врачи не нашли яд в крови Навального
Сибирь 21.08.2020 15:08
Самое популярное
Вышла фотореалистичная игра Microsoft Flight Simulator
4732
Завораживающую грозу на Телецком озере показали на фото
3716
Apple развязала «войну» из-за игры Fortnite
3517
Найдена «убивающая» коронавирус одежда
3382
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Навального вывезут из России
•
Курс евро превысил 88 рублей
•
США назвали самый опасный российский корабль
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
#НавальныйЖиви и «Чтоб он сдох»: новосибирцы вышли на пикеты
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
•
Отравление Навального: кто виноват, кому выгодно
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Белорусские спортсмены пригрозили отказом от выступлений за сборную
37
Путин пообещал рост российской экономики
32
Сдающих квартиры россиян обяжут заплатить налоги
30
Навального с отравлением экстренно госпитализировали в Омске
24
Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером
22
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter