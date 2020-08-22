Фильм дня: «Вечное сияние чистого разума»

Есть ли смысл строить отношения, если заранее известно, что в финале ждет разочарование? На этот вопрос отвечает фильм «Вечное сияние чистого разума».

Цитата из фильма:

«Как же неприятно потратить на человека так много времени лишь для того, чтобы узнать, что он так и остался для тебя посторонним»

Главные причины смотреть фильм

Актеры в «Чистом разуме» будто обменялись амплуа. Для Джима Керри это редкий случай некомедийной игры, и наблюдать за этим — чистое удовольствие. А Кейт Уинслет, которая обычно предстает перед зрителем собранной и романтичной натурой, стала взбалмошной бестией с невероятным цветом волос.

Компания по стиранию памяти — единственная фантастическая составляющая картины. В остальном это драма в чистом виде. Но «стиратель воспоминаний» так точно попадает в зрителя, что наверняка каждый переберет в голове события прошлого и найдет те, которые захочет удалить.

Фильм становится сильным личным переживанием для зрителя. Главная мысль картины, которая звучит в финальном диалоге главных героев, отзовется в каждом и поможет отбросить все сожаления о чем бы то ни было.

Картина удостоилась главной кинонаграды «Оскар» (за «Лучший оригинальный сценарий»). Кроме этого, восторженно принята критиками. В списке лучших фильмов первого десятилетия XXI века фильм «Вечное сияние чистого разума» занял третье место.

























Синопсис: Застенчивый и меланхоличный Джоэл живет ничем не примечательной серой и унылой жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего маршрута он садится на электричку в направлении моря. На песчаном берегу Джоэл замечает девушку с ярко-синими волосами. На обратном пути в вагоне электрички молодые люди знакомятся, обнаруживают много общего и парню кажется, что они с Клементиной знакомы очень давно. Совсем скоро Джоэл понимает, что действительно был знаком с девушкой, более того — они были парой.