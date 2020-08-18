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Путин и Меркель обсудили протесты в Белоруссии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.

«С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Меркель подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией.

Разговор глав государств состоялся по инициативе немецкой стороны. Ранее ситуацию в Белоруссии по телефону дважды обсудили белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин, они договорились совместно реагировать на внешние угрозы.

Протесты Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда были объявлены предварительные итоги выборов. По официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной конкурент Светлана Тихановская — 10,09%. Оппозиция отказывается признать этот результат.

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Топ комментариев

TehN1k

Ну а руководить она будет тоже из литвы Иностранные преподаватели сейчас научат её, как страну про...Всё...

corrector

вижу офигенно красивый чистый ухоженный город, прекрасные дороги европейского уровня, вижу множество...

Панкратов

Когда скоморохи лезут в политику, становится не до смеха...

DYNAMO7294

Одной "пятой точкой" на двух стульях не усидишь!

Uynachalnica

Это как, он и не сидел, но уже пропагандирует тюремные понятия?
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