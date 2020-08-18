Путин и Меркель обсудили протесты в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.

«С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Меркель подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией.

Разговор глав государств состоялся по инициативе немецкой стороны. Ранее ситуацию в Белоруссии по телефону дважды обсудили белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин, они договорились совместно реагировать на внешние угрозы.

Протесты Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда были объявлены предварительные итоги выборов. По официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной конкурент Светлана Тихановская — 10,09%. Оппозиция отказывается признать этот результат.