Минимальная цена электромобиля Zetta выросла на 100 тыс. рублей

Стоимость российского электромобиля Zetta в базовой версии составит 550 тысяч рублей, сообщил генеральный директор компании Денис Щуровский.

«Базовая версия в расчете бизнес-плана у нас 550 тысяч рублей на продажу. Эта версия при 10 кВт/час в экорежиме рассчитана на 180 км пробега без подзарядки. Китайские электромобили при этой же стоимости, причем уже с учетом субсидирования, пробегают до 100 километров», — цитирует ТАСС Щуровского.

По словам гендиректора, цель проекта — создать электромобиль, который по цене бы мог конкурировать с автомобилями, оснащенными двигателем внутреннего сгорания, и это удалось. Электромобиль Zetta можно заряжать практически от любого источника энергии — от розетки 220-380 Вт или от трансформатора.

Zetta — компактный трехдверный автомобиль. Он сможет развивать скорость 120 километров в час. Ранее в компании говорили, что российский электрокар будет стоить от 450 тысяч рублей.