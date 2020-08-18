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Эксперты оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Повторение дефолта августа 1998 года в России маловероятно из-за стабильного состояния российской экономики и низкого объема государственных обязательств, утверждают эксперты Высшей школы экономики.

Российская финансовая система в августе 1998 года обрушилась из-за невозможности выплачивать внутренние и внешние долги, образовавшиеся в результате наращивания государственных краткосрочных обязательств.

Тогда правительство объявило о введении комплекса направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики мер, которые фактически означали дефолт и девальвацию рубля. Выполнение всех обязательств перед кредиторами приостановили на 90 дней.

Однако текущая экономическая ситуация существенно отличается от того, что было 22 года назад. Сейчас у правительства у Центробанка есть значительные резервы, уровень госдолга низкий. В таких условиях дефолт фактически невозможен, отмечается в прогнозе.

По данным Центробанка, на начало 1998 года внешний долг составлял 182,9 миллиарда долларов, из которых 147,7 миллиарда долларов приходилось на государство. На 1 июля 2020 года внешний госдолг составлял всего 65,5 миллиарда долларов.

При этом на 7 августа 1998 года в золотовалютных резервах российского регулятора было всего 17 миллиардов долларов, тогда как на 7 августа 2020 года — более 600 миллиардов долларов. На сегодня госдолг России считается безопасным даже при самых негативных сценариях.

«С учетом того, что на 2021 год и среднесрочную перспективу у Минфина есть планы по сдерживанию увеличения расходов, и прогнозируемого роста экономики и цен на нефть, правительству не потребуется дополнительное финансирование», — подытоживают авторы прогноза.

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TehN1k

Ну а руководить она будет тоже из литвы Иностранные преподаватели сейчас научат её, как страну про...Всё...

corrector

вижу офигенно красивый чистый ухоженный город, прекрасные дороги европейского уровня, вижу множество...

Панкратов

Когда скоморохи лезут в политику, становится не до смеха...

DYNAMO7294

Одной "пятой точкой" на двух стульях не усидишь!

Uynachalnica

Это как, он и не сидел, но уже пропагандирует тюремные понятия?
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