Эксперты оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Повторение дефолта августа 1998 года в России маловероятно из-за стабильного состояния российской экономики и низкого объема государственных обязательств, утверждают эксперты Высшей школы экономики.

Российская финансовая система в августе 1998 года обрушилась из-за невозможности выплачивать внутренние и внешние долги, образовавшиеся в результате наращивания государственных краткосрочных обязательств.

Тогда правительство объявило о введении комплекса направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики мер, которые фактически означали дефолт и девальвацию рубля. Выполнение всех обязательств перед кредиторами приостановили на 90 дней.

Однако текущая экономическая ситуация существенно отличается от того, что было 22 года назад. Сейчас у правительства у Центробанка есть значительные резервы, уровень госдолга низкий. В таких условиях дефолт фактически невозможен, отмечается в прогнозе.

По данным Центробанка, на начало 1998 года внешний долг составлял 182,9 миллиарда долларов, из которых 147,7 миллиарда долларов приходилось на государство. На 1 июля 2020 года внешний госдолг составлял всего 65,5 миллиарда долларов.

При этом на 7 августа 1998 года в золотовалютных резервах российского регулятора было всего 17 миллиардов долларов, тогда как на 7 августа 2020 года — более 600 миллиардов долларов. На сегодня госдолг России считается безопасным даже при самых негативных сценариях.

«С учетом того, что на 2021 год и среднесрочную перспективу у Минфина есть планы по сдерживанию увеличения расходов, и прогнозируемого роста экономики и цен на нефть, правительству не потребуется дополнительное финансирование», — подытоживают авторы прогноза.