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Лжесайты по продаже авиабилетов расплодились в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © pexels.com / Pexels

Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила в последние месяцы более 100 мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов, сообщил руководитель направления антиконтрафакта департамента защиты бренда компании Яков Кравцов.

«Последние полтора-два месяца наблюдается бум создания фишинговых и мошеннических ресурсов, связанных с продажей билетов. В конце июля их было три десятка, в середине августа — уже около сотни. ... Большая часть из них уже заблокирована», — сказала Кравцов РИА Новости.

По его словам, большая часть этих ресурсов специализируется на якобы продаже авиабилетов, помимо этого есть фишинговые сайты на темы брони номеров в отелях, аренды авто и другие. «Недавно видели ресурс, который предлагает помочь с возвратом купленных авиабилетов на рейсы известной российской авиакомпании», — добавил он.

«Некоторые из ресурсов были созданы еще до карантина, но из-за пандемии эти сайты были активированы, когда начали открываться границы. Существенную часть этих мошеннических ресурсов составляет именно фишинг — злоумышленники похищают деньги за билеты или данные банковских карт», — отметил эксперт.

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По его словам, чтобы ввести людей в заблуждение, интернет-аферисты часто используют бренды известных авиаперевозчиков и агрегаторов по продаже билетов и туров. Кравцов рекомендовал при планировании поездки внимательно отнестись к выбору ресурса для покупки билетов или брони номеров.

«Совершайте покупки только на официальных сайтах. Обязательно проверяйте доменное имя ресурса, на котором находитесь, если оно отличается от оригинального или просто кажется вам подозрительным — не стоит продолжать пользоваться подобным ресурсом. Не верьте «фантастическим скидкам» — слишком выгодные предложения — это один из признаков сыграть на человеческой алчности», — посоветовал эксперт.

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