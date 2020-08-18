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Фермер из Бурятии продаст продукцию из пантов в США и Корею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Lviatour / CC BY-SA 3.0

Фермер привез в Бурятию маралов из Алтая и запустил в производство продукцию с добавлением пантов (рогов) животного. Пробную партию уже отправили в США и Южную Корею, сообщает пресс-служба республика Минсельхозпрода.

Николай Сыбенов три года назад решил создать в Бурятии мараловодческую ферму. Привез из Алтая 65 животных и стал разводить. Сегодня территория фермы – это участок в 64 гектара.

Первые панты были спилены в июле этого года. Спустя месяц появилась и продукция: сухие бальзамы для мужчин и женщин, пантогематоген жидкий и сухой, панты маралов в гранулах, мед и пантовые ванны.

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«Мы анализируем рынок по этим позициям. Нам нужно понять: в какой пропорции и в каких объемах нужны заказы. Позже мы планируем выйти на массовый рынок Улан-Удэ. Сейчас также ведем переговоры по поставкам в Иркутск, Москву. Пробная партия отправлена в Корею и Америку», — сообщил руководитель мараловой фермы Булат Гармаев.

Панты марала — это молодые, еще не окостеневшие, покрытые короткой шерстью и кожей рога. Считается, что продукция из пантов марала имеет целебные свойства, повышает физическую и умственную работоспособность и улучшает состав крови.

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