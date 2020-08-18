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Озвучены условия новых выплат на детей до 16 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

«Эпидемические» выплаты на детей до 16 лет в августе будут обсуждаться после возвращения премьера Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, сообщил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

По его словам, положительное решение по этому вопросу будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, так как это потребует многомиллиардных дополнительных расходов от государства.

Вместо выплат правительство может пойти на дополнительные социальные льготы, уточнил Рязанский в беседе с Nation News. Чиновник подчеркнул, что последнее слово в этом вопросе будет за Минфином.

«В бюджете таких ресурсов на этот год мы не закладывали и те оперативные поправки в бюджет, которые были приняты в период пандемии и летних каникул, они тоже не предусматривали третью выплату. Поэтому нужно дождаться», — отметил Рязанский.

Июльские социальные выплаты на детей до 16 лет были перечислены родителям 26 миллионов несовершеннолетних, начисление проводилось автоматически, с использованием данных, предоставленных гражданами при обращении за июньской выплатой.

Первоначально предполагалось, что июньская выплата в 10 тысяч рублей на ребенка станет разовой, однако в итоге президент РФ Владимир Путин решил повторно выплатить пособие в июле. Право обратиться за этими деньгами сохраняется до 1 октября.

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