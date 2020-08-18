Песня «Ах, какая женщина» оказалась проверкой музыкального вкуса

Создатель хита «Ах, какая женщина», исполненного группой «Фристайл», рассказал, что композиция была проверкой российских слушателей на наличие музыкального вкуса.

Композитор и продюсер группы «Фристайл» Анатолий Розанов сказал в документальном сериале русской поп-музыке 1990-х, что трек был экспериментом. После выхода композиции в 1995 году от нее «плевались только высоколобые критики».

Песню на стихи поэтессы Татьяны Назаровой, стала самой известной из репертуара «Фристайла», а ее клип на YouTube на сегодняшний день набрал почти 100 миллионов просмотров.