НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Песня «Ах, какая женщина» оказалась проверкой музыкального вкуса

Источник:
Sibnet.ru
360 0

Создатель хита «Ах, какая женщина», исполненного группой «Фристайл», рассказал, что композиция была проверкой российских слушателей на наличие музыкального вкуса.

Композитор и продюсер группы «Фристайл» Анатолий Розанов сказал в документальном сериале русской поп-музыке 1990-х, что трек был экспериментом. После выхода композиции в 1995 году от нее «плевались только высоколобые критики».

О чем говорит музыкальный вкус?

Песню на стихи поэтессы Татьяны Назаровой, стала самой известной из репертуара «Фристайла», а ее клип на YouTube на сегодняшний день набрал почти 100 миллионов просмотров.

Еще по теме
Объявлены наставники девятого сезона шоу «Голос»
Поклонников Серябкиной очаровала строка из новой песни «Не стыдно»
Феномен рока: почему Цой жив?
Little Big в новом клипе «Tacos» превратились в еду
смотреть все
Культгид #Музыка
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пообещал рост российской экономики
•
Добыча нефти и газа в России рекордно рухнула
•
Ученые рассказали о тысячах обитаемых планет в Млечном Пути
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Призы для самых внимательных!
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Аэропорт Горно-Алтайска расширят к 2022 году
Сибирь 18.08.2020 18:17
Фермер отправит рога в США и Корею
Сибирь 18.08.2020 16:05
Рассеянный глава Барнаула попал на шоу +100500
Сибирь 18.08.2020 16:00
Иммунитет к COVID-19 нашли у каждого шестого подростка в Приангарье
Сибирь 18.08.2020 15:11
Самое популярное
Создатели «Аватара 2» показали биолабораторию землян на Пандоре
6127
Водители закидали двор инспектора ГИБДД похоронными венками
5493
Первые заморозки ударят в Восточной Сибири
3617
Умерла исполнительница песни «Ягода-малина»
2686
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пообещал рост российской экономики
•
Добыча нефти и газа в России рекордно рухнула
•
Ученые рассказали о тысячах обитаемых планет в Млечном Пути
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Криминальная романтика: почему в России запретили АУЕ?
•
Штраф за багажник: правда или фейк
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Лукашенко предложил оппозиции «повоевать без девчонок»
87
Евросоюз введет санкции против Белоруссии
54
Белоруссия передала Москве задержанных россиян
44
Путин раскрыл свои доходы за 2019 год
41
Путин созовет экстренный саммит Совбеза ООН
37
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter