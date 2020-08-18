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Байки разлетелись на части в жуткой аварии на MotoGP. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Итальянский и французский мотогонщики попали в аварию на этапе Гран-при в Австрии — видео, которое назвали «одной из самых страшных аварий», опубликовано в Twitter.

На одном из поворотов столкнулись итальянец Франко Морбиделли и француз Жоан Зарко. Один из гонщиков не смог войти в поворот, потерял управление и вылетел из мотоцикла. Он зацепил другого гонщика, который кубарем покатился по земле вдоль трассы. Байки развалились на части в воздухе.

«Одна из самых страшных аварий, которые вы могли видеть», — так подписано видео аварии.

Гонщики избежали серьезных травм, они смогли подняться без посторонней помощи. Байки восстановлению не подлежат.

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