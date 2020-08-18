Прошедший войну новосибирец стал прапрадедушкой в 100 лет

Житель Новосибирска Александр Брыкин отметил 100-летний юбилей, мужчина прошел Великую Отечественную войну, несмотря на серьезное ранение, и имеет несколько значимых наград, сообщила пресс-служба мэрии.

Александр Иванович Брыкин родился 16 августа 1920 года на станции Хилок Забайкальской железной дороги. После школы поступил в Томский пединститут, где встретил свою будущую супругу, которая после окончания вуза переехала в Новосибирск. А Брыкин в 1941 году был призван на военную службу.

На войне

Брыкин попал на фронт в 21 год. В августе 1943 года его тяжело ранили под Белгородом. За бесперебойное обеспечение полка боеприпасами в боевой обстановке был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. Еще одну награду — орден Красной Звезды — Александр Брыкин получил за рискованную операцию: доставил боеприпасы в окруженный врагами полк и тем самым спас его.

Какие награды получали участники Великой Отечественной войны

Вскоре, уже на территории Чехословакии, Александр Брыкин был награжден вторым орденом Отечественной войны 2-й степени. Под непрерывным вражеским огнём он доставил на машине боеприпасы на позицию.

Войну закончил в Праге в звании капитана, домой вернулся лишь через год — в 1946 году. Его сыну, которого он еще не видел, было уже шесть лет.

После войны

В мирное время Александр Брыкин работал инженером в лаборатории на заводе «Светлана», где разрабатывались сверхминиатюрные радиолампы особой прочности для взрывателей зенитных снарядов. В 1955 году стал главным инженером Новосибирского завода полупроводниковых приборов, а спустя 10 лет назначен его директором.

В 1975 году Брыкин стал гендиректором научно-производственного объединения «Изомер» Министерства электронной промышленности СССР, в состав которого вошли Новосибирский завод полупроводниковых приборов, Томский научно-исследовательский институт, крупный завод в городе Хабаровске и строящийся завод в городе Советская Гавань.

В 1984 году ветеран войны вышел на пенсию и активно занимался общественной деятельностью. В день своего 100-летнего юбилея ветеран стал прапрадедушкой.