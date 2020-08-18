НАВЕРХ

Ростелеком предоставит бесплатный доступ к тысячам книг на «ЛитРес»

Источник:
Sibnet.ru
266 0
Фото: © 4system / Pixabay License

Тысячи книг в текстовом и аудиоформате будут доступны в течение 14 дней новым подписчикам сервиса «Ростелеком Книги». В акции могут участвовать пользователи услуги «Домашний интернет» от «Ростелекома».

Тариф «Базовый» подойдет, как любителям классики, так и популярные произведения: в подписку входит 135 тысяч электронных книг. Подписка «Премиум» дополняет основной тип текстами по саморазвитию, бизнес-литературой и бестселлерами.

Для любителей совмещать полезное с приятным и слушать книги в машине или на пробежке подойдет тариф «Аудио». Он включает в себя 26 тысяч аудиокниг разных жанров. Тем, кто хочет получить все и сразу, можно оформить подписку «Все включено», где собрано 180 тысяч электронных и 40 тысяч аудиокниг.

#Техника
Ростелеком начал продажи умной колонки с «Марусей» в Кузбассе

Пользоваться библиотекой можно с компьютера или смартфона, книги доступны на сайте или в мобильном приложении «Читай!» на устройствах с операционной системой iOS или Android. 

Приложение позволяет делать заметки и закладки во время чтения, а также менять настройки под себя: выбирать фон, размер шрифта и яркость экрана.

Также абонентам «Ростелекома» сервис «ЛитРес» дает скидку 20% на книги, которые не вошли в каталог. Причем купленные произведения остаются в доступе даже после завершения подписки.

Чтобы получить доступ к каталогу, нужно зайти в личный кабинет «Ростелекома» и оформить подписку на странице «Домашний интернет», следуя подсказкам системы. Узнать подробнее о сервисе, а также познакомиться с подписками и их условиями можно на сайте и по телефону 8 800 100 0 800.

Еще по теме
Ростелеком начал продажи умной колонки с «Марусей» в Кузбассе
Ростелеком объявил о последних днях распродажи смартфонов
Маленький гений из Барнаула собрал летающую доску и мотоцикл
Крупнейший киберклуб Кузбасса откроется в августе
смотреть все
Новости #Новости #Интернет
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Системы видеонаблюдения становятся все более доступными, но покупать их нужно с умом. Какие ошибки при выборе неизбежно вызовут разочарование?
info.sibnet.ru
#Умный дом
Ростелеком начал продажи умной колонки с «Марусей» в Кузбассе
Жители Кузбасса теперь могут приобрести умную колонку «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся». Она поможет занять детей сказкой или игрой, а взрослые с ее помощью могут управлять техникой в доме.
 info.sibnet.ru
#Оборудование
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Самый удобный способ просматривать свою коллекцию фильмов на большом телевизоре без лишних телодвижений — настроить домашний медиасервер через стандарт DLNA.
 info.sibnet.ru
#Камеры
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
Камеры видеонаблюдения помогают раскрывать сотни преступлений, а полицейские порой просматривают записи с большим удовольствием, чем юмористическое шоу.
Все статьи
Обсуждение (0)
Лидируют сегодня
В Новокузнецке появляются плоские дети
243
Потеряла парик
213
Конец июля
167
Актуальные
обзоры
17 августа
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
15 августа
Что умеют «умные» камеры домашнего видеонаблюдения?
12 августа
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
11 августа
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
 Смотреть все