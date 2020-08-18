Ростелеком предоставит бесплатный доступ к тысячам книг на «ЛитРес»

Тысячи книг в текстовом и аудиоформате будут доступны в течение 14 дней новым подписчикам сервиса «Ростелеком Книги». В акции могут участвовать пользователи услуги «Домашний интернет» от «Ростелекома».

Тариф «Базовый» подойдет, как любителям классики, так и популярные произведения: в подписку входит 135 тысяч электронных книг. Подписка «Премиум» дополняет основной тип текстами по саморазвитию, бизнес-литературой и бестселлерами.

Для любителей совмещать полезное с приятным и слушать книги в машине или на пробежке подойдет тариф «Аудио». Он включает в себя 26 тысяч аудиокниг разных жанров. Тем, кто хочет получить все и сразу, можно оформить подписку «Все включено», где собрано 180 тысяч электронных и 40 тысяч аудиокниг.

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Пользоваться библиотекой можно с компьютера или смартфона, книги доступны на сайте или в мобильном приложении «Читай!» на устройствах с операционной системой iOS или Android.

Приложение позволяет делать заметки и закладки во время чтения, а также менять настройки под себя: выбирать фон, размер шрифта и яркость экрана.

Также абонентам «Ростелекома» сервис «ЛитРес» дает скидку 20% на книги, которые не вошли в каталог. Причем купленные произведения остаются в доступе даже после завершения подписки.

Чтобы получить доступ к каталогу, нужно зайти в личный кабинет «Ростелекома» и оформить подписку на странице «Домашний интернет», следуя подсказкам системы. Узнать подробнее о сервисе, а также познакомиться с подписками и их условиями можно на сайте и по телефону 8 800 100 0 800.