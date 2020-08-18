Психологический триллер «Гипноз» Тодоровского выйдет в прокат осенью

Новый фильм Валерия Тодоровского «Гипноз» выйдет в широкий прокат 15 октября, картина расскажет про подростка, попавшего под влияние психотерапевта.

В центре сюжета подросток Миша. Он посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате Миша попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестаёт понимать, где реальность, а где иллюзия. После таинственного исчезновения одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины.

Главные роли в психологическом триллере исполнили Максим Суханов, Сергей Гиро, Екатерина Федулова, Сергей Медведев, Полина Галкина и Степан Середа.