Объявлены наставники девятого сезона шоу «Голос»

Баста, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин станут наставниками девятого сезона шоу «Голос», сообщила пресс-служба Первого канала.

Все музыканты, занявшие кресла наставников, уже не раз работали на проекте. А Баста и Гагарина вместе сидели в жюри детского голоса.

К участию в слепых прослушиваниях допущены вокалисты, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов. В этом году из-за пандемии мало зарубежных участников, но география проекта по-прежнему широка.

Зрители увидят музыкантов из Сибири (Омск, Новосибирск, Кемерово, Алтайск, Новокузнецк), Приволжья, Урала, Центральной России. Всего в проекте примут участи представители почти полсотни городов.