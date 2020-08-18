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Видео с забавными кадрами из жизни байкальской нерпы появилось в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Видео с кадрами из жизни байкальской нерпы разместили на странице «Заповедного Подлеморья» во «ВКонтакте». Специалисты рассказали, почему нерпа любит «загорать» и как выживает подо льдом.

Байкальская нерпа — символ Забайкальского национального парка. Каждое лето тысячи нерп греются на камнях Ушканьих островов. Здесь для них безопасное место. На камнях посреди озера нет их врагов – медведей.

Холодные зимние месяцы нерпы проводят подо льдом, в темной холодной воде. Дышит нерпа через отверстие во льду. На льду они рожают и вскармливают детенышей.

Тем радостнее для пресноводного тюленя теплые летние месяцы. На видео с кадрами «пляжного сезона» заметно, как забавные млекопитающие спорят за удобное место на камнях, играют, плавают и просто нежатся на солнышке.

Ушканьи острова расположены в средней части озера Байкал в Баргузинском районе Бурятии. Включают в себя Большой Ушканий остров и Малые Ушканьи острова. Самое большое лежбище нерпы на озере. Ежегодно к островам приезжают туристы, чтобы понаблюдать за жизнью удивительных пресноводных тюленей.

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