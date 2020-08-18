Аэропорт Красноярска определит антитела к COVID-19 за 15 минут

Пассажиры и посетители международного аэропорта Красноярск могут сдать экспресс-тест на антитела к COVID-19 в здании аэровокзала, сообщила пресс-служба компании.
Этот тест позволит определить болеет ли человек в бессимптомной или легкой
форме, или болел ли ранее. Для того, чтобы сделать тест необходимо: обратиться
в здравпункт аэропорта, который находится на первом этаже терминала прямо под
нашим большим экраном, сдать капиллярную кровь из пальца, подождать 15 минут и
узнать результаты. Стоимость процедуры — 2,5 тысячи рублей.
Продолжительность всей процедуры с осмотром врачом-терапевтом и оформлением медицинской документации займет 35 минут. Результат исследования оформляют в виде справки, оригинал выдается на руки пациенту. Экспресс-тест в здравпункте аэропорта можно сдать круглосуточно. Тест информирует только о наличии или отсутствии антител.
В случае, если результат теста окажется положительным, медицинский работник будет обязан оперативно принять меры медицинского и санитарно-эпидемиологического характера.