Аэропорт Красноярска определит антитела к COVID-19 за 15 минут

Пассажиры и посетители международного аэропорта Красноярск могут сдать экспресс-тест на антитела к COVID-19 в здании аэровокзала, сообщила пресс-служба компании.

Этот тест позволит определить болеет ли человек в бессимптомной или легкой форме, или болел ли ранее. Для того, чтобы сделать тест необходимо: обратиться в здравпункт аэропорта, который находится на первом этаже терминала прямо под нашим большим экраном, сдать капиллярную кровь из пальца, подождать 15 минут и узнать результаты. Стоимость процедуры — 2,5 тысячи рублей.



Продолжительность всей процедуры с осмотром врачом-терапевтом и оформлением медицинской документации займет 35 минут. Результат исследования оформляют в виде справки, оригинал выдается на руки пациенту. Экспресс-тест в здравпункте аэропорта можно сдать круглосуточно. Тест информирует только о наличии или отсутствии антител.



В случае, если результат теста окажется положительным, медицинский работник будет обязан оперативно принять меры медицинского и санитарно-эпидемиологического характера.