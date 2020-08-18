Власти выделят 6 млрд рублей на Центральный мост в Новосибирске

Власти увеличили финансирование строительства четвертого моста, на него выделено 6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Федеральные средства в объеме 6 миллиардов рублей направят на строительство мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской Новосибирска.

Общая стоимость моста — 36 миллиардов рублей, из них федеральные деньги — 26,2 миллиарда, 8 миллиардов концессионера, 4 миллиарда — региональный бюджет. Мост будет платным, ориентировочная стоимость проезда по нему — 100 рублей. Это не нравится новосибирцам, они выступают против нового моста.



Еще 2,3 миллиарда рублей направят на реализацию проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область)». Из этих средств 600 миллионов рублей потратят на строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах.

Кроме того, 1,3 миллиарда рублей будут направлены Новосибирску в виде субсидий на обеспечение транспортной доступности многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко.