Фильм «Интерстеллар» получит продолжение

Новый фильм компании Warner Bros. станет продолжением истории, рассказанной в «Интерстелларе», режиссерское кресло может вновь занять Кристофер Нолан, сообщают инсайдеры.

Сиквел «Интерстеллара» должен начинаться с того места, где закончился первый фильм, а именно главный герой Купер отправится на далекую, но пригодную для жизни планету, обнаруженную профессором Брэнд, приводит слова инсайдеров портал We Got This Covered.

Известно, что новый проект находится на самой ранней стадии разработки и режиссер еще не назначен, но Warner Bros. хочет, чтобы сиквел, как и оригинал снял Кристофер Нолан.

«Интерстеллар» вышел на экраны в 2014 году, по сюжету засуха, пыльные бури и вымирание растений приводят человечество к продовольственному кризису, коллектив исследователей и учёных отправляется сквозь червоточину (которая предположительно соединяет области пространства-времени через большое расстояние) в путешествие, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и найти планету с подходящими для человечества условиями.

Главные роли в фильме исполнили Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Маккензи Фой.