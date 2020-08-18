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«Калашников» представит новый автомат

Источник:
РИА Новости
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Концерн «Калашников» создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО, презентация состоится на форуме «Армия-2020», сообщает пресс-служба концерна.

Как поясняют создатели, он использует патрон стандарта НАТО 5,56 на 45 миллиметра. Длина ствола — 415 миллиметров, масса — 3,3 килограмма.

Его принципиальными особенностями стали облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новый целик, а также щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя, рассказали РИА Новости в концерне.

Автомат АК-12 калибра 5,45 миллиметра разработан в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения российских военных и в конце 2018 года принят на вооружение. Он позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и назначения — как военного, так и гражданского. Версия АК-12 для гражданского рынка называется АК TR3.

Форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».

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