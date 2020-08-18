Трамп сравнил Путина с шахматистом мирового класса

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин являются «шахматистами мирового класса» и Джозеф Байден в случае победы на выборах не сможет с ними работать на равных, сообщил лидер Белого дома Дональд Трамп.

«Послушайте, я понял одно: Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, северокорейский лидер Ким Чен Ын, президент] Турции Эрдоган — все они шахматисты мирового класса», — цитирует ТАСС Трампа.

По его словам, Байден не сможет с ними работать на равных, так как даже «его лучшие годы не были такими уж замечательными». «Они только и мечтают о Джо Байдене [в качестве президента США]», — полагает Трамп.

Президент США отметил, что у Байдена «нет опыта» ведения переговоров с Пекином. «Китай завладеет Соединенными Штатами», если победу на ноябрьских выборах одержит бывший вице-президент, считает Трамп. «Никто [из президентов США] не сделал того, что я сделал с Китаем, с Россией», — отметил Трамп.

Выборы президента намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Байден, от республиканцев — Трамп.