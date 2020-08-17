Трамп расширил санкции против Huawei

США усилили санкционное давление на китайскую телекоммуникационную компанию Huawei, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Сегодня мы нанесли прямой удар Huawei и репрессивной Коммунистической партии Китая, еще более ограничив возможности Huawei приобретать американские технологии и ставить под угрозу целостность мировых сетей и личные данные американцев»,— написал Помпео в Twitter.

Министерство торговли США перед этим добавило в санкционный список еще 38 аффилированных с компанией лиц и организаций. Также иностранные производители процессоров теперь должны получить лицензию в США, прежде чем поставлять чипы Huawei.

Huawei была внесена США в черный список компаний в мае 2019 года. По мнению американских властей, телекоммуникационное оборудование компании используется для шпионажа в пользу КНР. Официальный Пекин отрицает все обвинения.

В рамках санкций американским производителям и разработчикам было запрещено продавать Huawei технологии и компоненты без получения разрешения правительства США. Ущерб от действий Вашингтона для китайской корпорации оценивается в 10 миллиардов долларов.