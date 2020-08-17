Лукашенко допустил новые выборы президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести новые выборы президента после принятия на референдуме новой конституции. Ранее он исключал возможность проведения повторных президентских выборов.

«Нам надо принять новую конституцию. Вы ее должны принять на референдуме и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти»,— сказал Лукашенко на встрече с коллективом Минского завода колесных тягачей.

На встрече с рабочими Лукашенко также призвал осуществлять перераспределение властных полномочий через конституционный процесс, а не через уличные акции. Он напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения конституции страны.

В Белоруссии продолжаются массовые протестные акции, которые начались сразу после выборов главы государства, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция отказалась признавать результаты голосования.