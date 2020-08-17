Мигранты ЕАЭС получат российскую пенсию

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных парламента.

Документ направлен на обеспечение равных прав трудящихся в сфере пенсионного обеспечения, защиту приобретенных ими пенсионных прав на территориях стран ЕАЭС. Он был подписан 20 декабря в Санкт-Петербурге лидерами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

Соглашение гарантирует, что размеры пенсий работникам не могут быть уменьшены, их выплата не может быть приостановлена или прекращена на основании местожительства на территории другой страны ЕАЭС.

Отмечается, что у мигрантов из Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии, которые официально работали в России и ежемесячно производили необходимые выплаты, ранее не было возможности и прав вернуть эти отчисления.

По оценке российского правительства, реализация документа не потребует дополнительных бюджетных средств, она будет осуществляться в пределах общего объема расходов Пенсионного фонда России.