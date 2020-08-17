США выпустили самый дешевый тест на коронавирус

Власти США выдали разрешение на применение нового дешевого теста на коронавирус SARS-CoV-2 по образцу слюны, при котором не требуется брать мазок из носоглотки.

Тест разработан учеными из Йельского университета, его себестоимость ниже 10 долларов, а результат можно узнать в любой медицинской лаборатории США. Отмечается, что это самый дешевый способ тестирования среди распространенных в мире систем.

Разработчики указывают, что при таком методе тестирования потенциально снижается риск заражения коронавирусом специалистов, которые проводят процедуру. Кроме этого, метод позволяет снизить потребность в ряде важных компонентов.

Кроме этого, результаты данного теста становятся известными в течение 24 часов. Традиционное тестирование занимает в среднем четверо суток. США планируют с сентября проводить не менее 65 миллионов тестов на SARS-CoV-2 ежемесячно.