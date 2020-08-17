Найдена «убивающая» коронавирус одежда

Хлопковая ткань оказалась эффективна в борьбе с коронавирусом, выяснили канадские ученые. Исследователи проверили, сколько дней выживает SARS-CoV-2 на материалах, которые используются для производства медицинской одежды.

В рамках эксперимента вирус наносили на маски, нитриловые перчатки, использующиеся в медицинских осмотрах, специальные стойкие перчатки, синтетические нетканые материалы, пластик, нержавеющую сталь и хлопковые ткани.

Оказалось, что коронавирус способен сохранять активность на пластике до 21 дня, это рекордный показатель. При этом на ткани из натурального хлопка SARS-CoV-2 погибает в течение 24 часов, что делает одежду из хлопка наиболее безопасной в эпоху пандемии.

Что касается медицинских масок и перчаток, а также синтетических тканей, то здесь результат неутешителен — без специальной обработки вирус может сохраняться на поверхности этих предметов минимум несколько суток.

Специалисты отмечают, что использование одежды из хлопка для медиков снижает риск инициирования и дальнейшей передачи возбудителя с учетом того, что врачи в ходе своей работы контактируют с заболевшими COVID-19 пациентами и здоровыми людьми.