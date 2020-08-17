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Лукашенко заявил, что перевыборы возможны только «через его труп»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь категорически исключил возможность проведения повторных выборов главы республики. «Пока вы меня не убьете», — заявил он на встрече с рабочими.

«Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?» — спросил Лукашенко у работников Минского завода колесных тягачей МЗКТ. Получив утвердительный ответ, он заявил: «Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он заверил, что готов поделиться президентскими полномочиями. «Но не под давлением и не через улицу», — отметил глава республики.

После выборов президента, завершились 9 августа, в Белоруссии начались массовые акции протеста. По данным ЦИК республики, с результатом немногим более 80% голосов победил Лукашенко. Его основная соперница, Светлана Тихановская набрала чуть более 10%. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов, заявив о многочисленных фальсификациях.

Акции протеста поддержали числе рабочие белорусских предприятий. Они устроили забастовку. Главное их требование — отставка президента и проведение новых президентских выборов.

Тема: Выборы президента Белоруссии
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