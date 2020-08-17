Google Chrome получит новую функцию

Разработчики наделили тестовый браузер Chrome новой функцией Battery-Savings Meta Tag, которая меняет настройки отображения контента в зависимости от текущих настроек энергосбережения.

Chrome считается достаточно ресурсоемким браузером, поэтому многие пользователи вынуждены отказываться от работы с ним, если батарея используемого устройства разряжена и нет возможности подключиться к электросети.

Новая функция позволит оптимизировать время автономной работы устройства на определенных сайтах. При этом она работает только для сайтов с продвинутым кодом, который определяет, находится ли операционная система в режиме энергосбережения.

После включения функции такие сайты смогут замедлять скорость выполнения разных скриптов, а также отключать показ «тяжелых» элементов, что положительно сказывается на скорости разряда батареи.