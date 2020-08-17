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Кузбасс отменил двухнедельную изоляцию для приезжих

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Обязательная двухнедельная изоляция для прибывающих в Кузбасс из других регионов России отменяется с 17 августа, сообщила пресс-служба правительства региона.

Прекращается работа контрольно-пропускных пунктов, организованных на въездах в Кузбасс. Гражданам больше не будут вручать уведомления об обязательной двухнедельной изоляции.

Межрегиональное автобусное и железнодорожное сообщение восстанавливается в обычном режиме, включая движение электропоездов «Тайга — Томск» и «Новокузнецк — Новосибирск». Санатории, горнолыжные комплексы и турбазы возобновляют прием и размещение жителей других регионов.

Регион отменил 5 июля изоляцию для лиц, прибывающих в Кузбасс из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Анапы, Симферополя и Сочи.

По данным оперштаба, на утро понедельника в регионе выявлено 5 215 случаев заражения коронавирусом, из них 96 за последние сутки. Скончались 37 человек, 3499 — выздоровели.

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