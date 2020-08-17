Жителей Приангарья проверили на иммунитет к COVID-19

Ученые в Иркутской области провели массовое тестирование, чтобы изучить популяционный иммунитет к коронавирусу, сообщил директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов.

Массовое тестирование населения Иркутской области с целью изучения популяционного иммунитета к новому коронавирусу показало, что антитела к нему имеют только у 5,8% жителей региона.

«Этот показатель ниже, чем в некоторых центральных регионах, что объяснимо, так как у нас пик инфекционного процесса пришелся на конец июня. И когда мы проводили исследования, еще не у всех сформировался иммунитет. Видимо, в сентябре он будет выше», — цитирует ТАСС Балахонова.

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Исследование проводилось с 23 июня по 19 июля. У 2,6 тысячи волонтеров семи возрастных групп была взята кровь для тестирования. У 154 участников, или 5,8% был выявлен иммунитет к вирусу.

По его словам, показатель 5,8% низкий и говорит о том, что эпидемический процесс находится в развитии, а формирование иммунитета у жителей еще идет. Об окончании эпидемического процесса можно будет говорить, когда иммунитет к вирусу появится у 60-70% населения.