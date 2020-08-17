Обнаружена самая быстрая звезда в Галактике

Астрономы нашли самую быструю звезду в Галактике, объект S4714 движется со скоростью 24 тысячи километров в секунду, это порядка 8% от скорости света.

Такую феноменальную скорость звезда развивает благодаря близкому присутствию сверхмассивной черной дыры Стрелец A*, пишет Astrophysical Journal. Масса черной дыры оценивается в 4 миллиона масс Солнца.

S4714 имеет массу порядка двух масс Солнца и вращается вокруг гигантской черной дыры с периодом всего лишь десять лет. На протяжении многих лет ближайшей к дыре Стрелец A* звездой считался голубой гигант под названием S2 с периодом орбиты в 16 лет.

Отмечается, что скорость обнаруженной звезды настолько быстрая, что в местной системе отсчета происходит замедление времени. Так, стандартный час на звезде S62 длится примерно 100 земных минут.

Ранее астрономы лишь предполагали существование таких звезд, доказать их реальность удалось впервые. Наблюдение за S4714 позволят исследователям точнее понять, как именно взаимодействуют звезды и сверхмассивные черные дыры.