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Фильм дня: «Шоколад»

Источник:
Sibnet.ru
109 0
Фото: © кадр из фильма

Фильм «Шоколад» основан на реальной истории темнокожего мужчины, который в начале 20 века стал самым популярным клоуном Франции.

Франция, 2015 год, режиссер Рошди Зем, 12+
В главных ролях: Омар Си и Джеймс Тьерре

«Шоколад» — история первого во Франции чернокожего клоуна, выступавшего в тандеме с белым клоуном, вернувшем себе былую славу благодаря напарнику.

Их номера были чрезвычайно популярны в конце XIX века, но интерес к ним не ослабевал преимущественно из-за того, что белый клоун издевался над чернокожим.

Атмосфера фильма такова, что зрителя ждет подвох. Он случится в самый неожиданный момент. А вот идею фильма протагонисту и зрителю доносит сокамерник главного героя:

«Ты преуспел в жизни. Твой успех — оскорбление для белых. Негр должен знать свое место. Он должен смириться быть дрессированным. Ты придаешь уверенности белым: они смеются над негром, который получает каждый вечер пинки под зад».

Актерский дуэт Омар Си и Джеймс Тьерре оказался более чем успешным. Оба были номинированы на премию «Сезар» за лучшие роли, Тьерре взял награду за роль второго плана. Рейтинг «Шоколада» IMDb: 7.00. 

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Топ комментариев

TehN1k

Ну а руководить она будет тоже из литвы Иностранные преподаватели сейчас научат её, как страну про...Всё...

Панкратов

Когда скоморохи лезут в политику, становится не до смеха...

corrector

вижу офигенно красивый чистый ухоженный город, прекрасные дороги европейского уровня, вижу множество...

Удавиков

Мда, негативный опыт других стран ничему не учит.

_ASUS__

начало конца беларуси ... новые потоки в европу проституток из об нищающей беларуси органично дополнят...
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