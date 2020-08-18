Фильм дня: «Шоколад»

Фильм «Шоколад» основан на реальной истории темнокожего мужчины, который в начале 20 века стал самым популярным клоуном Франции.

Франция, 2015 год, режиссер Рошди Зем, 12+

В главных ролях: Омар Си и Джеймс Тьерре

«Шоколад» — история первого во Франции чернокожего клоуна, выступавшего в тандеме с белым клоуном, вернувшем себе былую славу благодаря напарнику.



Их номера были чрезвычайно популярны в конце XIX века, но интерес к ним не ослабевал преимущественно из-за того, что белый клоун издевался над чернокожим.

Атмосфера фильма такова, что зрителя ждет подвох. Он случится в самый неожиданный момент. А вот идею фильма протагонисту и зрителю доносит сокамерник главного героя:

«Ты преуспел в жизни. Твой успех — оскорбление для белых. Негр должен знать свое место. Он должен смириться быть дрессированным. Ты придаешь уверенности белым: они смеются над негром, который получает каждый вечер пинки под зад».

Актерский дуэт Омар Си и Джеймс Тьерре оказался более чем успешным. Оба были номинированы на премию «Сезар» за лучшие роли, Тьерре взял награду за роль второго плана. Рейтинг «Шоколада» IMDb: 7.00.