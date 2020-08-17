Средняя зарплата у учителей оказалась ниже общероссийской

Средняя зарплата учителей в России составила менее 31 тысячи рублей по итогам II квартала 2020 года, выяснили специалисты аналитического центра «Авито Работа».

При этом средний размер заработной платы в России составляет порядка 45 тысяч рублей, а, например, в Новосибирской области — 38 тысяч рублей.

По данным «Авито Работа», меньше всего в России получают учителя из Воронежа — в среднем 21,7 тысячи рублей, Новосибирска —21,1 тысячи и Волгограда — 20,6 тысячи рублей.

В Казани средняя зарплата учителя — 29 тысяч рублей, в Перми — 27,2 тысячи, в Омске — 26,9 тысячи рублей. Педагоги в Иркутске в среднем зарабатывают 26,5 тысячи рублей, в Красноярске — 26,2 тысячи, в Барнауле — 26 тысяч, в Краснодаре — 25,9 тысячи рублей, приводят «Известия» данные «Авито Работа».

Ощутимо выше коллег из регионов получают московские педагоги. Средняя зарплата у них оказалась 51,6 тысячи рублей. Учителя из Санкт-Петербурга получают в среднем 35,1 тысячи рублей. Екатеринбургские педагоги замкнули тройку рейтинга со средней зарплатой в 29,8 тысячи рублей

Согласно ежеквартальным исследованиям центра, образование стабильно оказывается одной из самых низкооплачиваемых сфер. В этой связи эксперты выяснили у россиян, считают ли они необходимым доплачивать учителям за дополнительную нагрузку во время работы во время пандемии.