Хэмилтон побил рекорд Шумахера

Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании и побил рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера по количеству подиумов на этапах чемпионата.

Хэмилтон поднялся на подиум «Формулы-1» в 156-й раз в карьере. В активе немецкого гонщика остались 155 подиумов.

«Даже не знаю, что сказать. Все это очень странно. Мы все росли, наблюдая за гонками Михаэля и мечтали однажды оказаться в "Ф-1". То, что происходит сейчас, выходит далеко за рамки моих детских грез, и я невероятно благодарен тому, что у меня появилась такая возможность. Безусловно, Михаэль — невероятный атлет и гонщик, и всегда смущает, когда меня упоминают в одном ряду с ним, Айртоном Сенной и Хуаном-Мануэлем Фанхио. Это огромная честь», — цитирует Хэмилтона Planet F1.

19 июня Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по количеству побед на одном этапе. Он в восьмой раз в карьере выиграл гонку в Будапеште, а немец восемь раз выигрывал этап во Франции. Но еще одно достижение Шумахера пока никому превзойти не удалось. На его счету 91 выигранный старт, в то время как Хэмилтон приходил к финишу первым 88 раз.