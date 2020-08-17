Похолодание придет в Новосибирскую область

Циклон принесет в Новосибирск область дожди и похолодание с середины недели, но вторник еще будет жарким, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Сейчас «на подходе» к Новосибирской области циклон, который выходит из районов Поволжья и Южного Урала. Он будет определять погоду в ближайшие дни, отметил синоптик.

«Во вторник Новосибирская область будет располагаться в теплом секторе циклона, будет довольно тепло и осадки вероятны, скорее всего, по западным районам области. Но погода довольно теплая — днем +22... +27 градусов», — сказал Ягудин.

А в среду и четверг над областью установится влияние холодного фронта с грозами, порывистым ветром. Понижение температуры ночью до +9… +15 градусов. Днем +19… +24, в четверг +16… +21 градус.