Усс заработал за год 22,5 миллиона рублей

Губернатор Красноярского края Александр Усс заработал за 2019 год 22,5 миллиона рублей, он увеличил свой доход, сообщается в сведениях о доходах чиновниках региона.

Усс заработал за 2019 год 22,5 миллиона рублей, это больше, чем в 2018 году, когда он получил 21,95 миллиона рублей. Он владеет жилым домом площадью более 324 квадратных метра, четырьмя земельными участками, внедорожником Range Rover Land Rover.

Супруга губернатора Людмила заработала за год 17 миллионов рублей. У нее в собственности — две квартиры, жилой дом, автомобили Range Rover Land Rover и Lexus GS 300.

Фото: © Штаб Навального

В 2019 году активисты Навального опубликовали данные о огромных доходах Усса. У него нашли дом в элитном коттеджном поселке Сосны стоимостью около 120 миллионов рублей, особняки в Подмосковье и Сочи.