Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готова «принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера» — видеообращение опубликовано на YouTube.

Тихановская, согласно данным ЦИК Белоруссии, получила 10,09% голосов избирателей на выборах президента. Она и оппозиция результаты не признали.

«Я не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. <…> Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась», — сказала Тихановская в новом видеообращении.

Она потребовала освободить политзаключенных и попросила силовиков перейти на сторону народа. Своей задачей она видит подготовку базы для новых президентских выборов — «реальных, честных и прозрачных», которые будут приняты мировым сообществом.

Тихановской 37 лет, она стала кандидатом в президенты после того, как ЦИК отказал в регистрации ее мужу Сергею Тихановскому. После выборов покинула Белоруссию, сейчас находится в Литве.