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Детские сады возобновили работу в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Детские сады в Новосибирске приступили к работе в обычном режиме с понедельника, сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

Сейчас в Новосибирске работает 214 садов. Остальные 28 находятся на ремонте. Кроме того, в регионе возобновили оказание плановой медицинской помощи и проведение диспансеризаций, сообщила пресс-служба областного Минздрава.

С 11 августа сняты ограничения на работу бассейнов, банных комплексов, а также залов ресторанов. С июня начали работать музеи и Новосибирский зоопарк.

В июле открылись продовольственные рынки, летние кафе и террасы, а также непродовольственные магазины, расположенные в торговых центрах.

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