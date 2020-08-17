Детские сады возобновили работу в Новосибирске

Детские сады в Новосибирске приступили к работе в обычном режиме с понедельника, сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

Сейчас в Новосибирске работает 214 садов. Остальные 28 находятся на ремонте. Кроме того, в регионе возобновили оказание плановой медицинской помощи и проведение диспансеризаций, сообщила пресс-служба областного Минздрава.

С 11 августа сняты ограничения на работу бассейнов, банных комплексов, а также залов ресторанов. С июня начали работать музеи и Новосибирский зоопарк.

В июле открылись продовольственные рынки, летние кафе и террасы, а также непродовольственные магазины, расположенные в торговых центрах.