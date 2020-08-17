Загитова сдала ЕГЭ на низкие баллы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подала документы на журналистику в РАНХиГС, при этом набранные ею баллы на ЕГЭ позволяют претендовать только на платное обучение.

Список абитуриентов в РАНХиГС и их баллы по ЕГЭ опубликованы на сайте вуза. 18-летняя Загитова сдала ЕГЭ по русскому языку на 51 балл, а по обществознанию получила 44 балла.

При этом минимум для участия в конкурсе составляет 50 баллов по русскому и 44 балла по обществознанию. Всего на этой специальности предусмотрено 90 мест. Обучение проходит в очной форме и стоит 330 тысяч рублей в год.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане. Также завоевала золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го фигуристка объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.