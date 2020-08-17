Жара до +30 градусов вернется в Восточную Сибирь

Дожди закончатся к середине недели в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии, и уже со среды ожидается повышение температуры до +30 градусов, сообщили синоптики региональных гидрометцентров.

По Забайкальскому краю во вторник облачно с прояснениями, дожди, местами сильные, грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью +9… +14 градусов, днем +20… +25. В среду и четверг без осадков. Температура днем +22… +27 градусов.

По Бурятии преимущественно без осадков, утром туманы. Ветер восточный с порывами до 19 метров в секунду. Температура ночью +8… +13, местами +1… +6 градусов. Днем +25… +30, по северу +15… +20 градусов.

В Иркутской области преимущественно без осадков, ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +10… +15, при прояснении +2… +7 градусов, местами от 0 до -3. Днем +24… +29, местами +15… +20 градусов.