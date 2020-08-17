Открыто движение по обходу Мариинска

Автомобильное движение открыто на строящейся дороге в обход Мариинска, что освободит город от транзитного транспорта, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.

В эксплуатацию введен участок объездной трассы протяженностью 16 километров: от 436-го километра трассы Р-255 до подъезда к населенному пункту Раевка, для движения открыты транспортная развязка с путепроводом и мост через реку Кия длиной 285 метров.

«Работы на объекте еще продолжаются, это не мешает основному потоку транзитного транспорта использовать новую трассу, не заезжая в Мариинск. Еще идет строительство второй транспортной развязки с путепроводом на 19-м километре, в месте выхода на трассу Р-255. Одновременно ведутся работы по стабилизации земляного полотна на трехкилометровом участке. Он оказался сложным — с заболоченным грунтом, и требует значительной доработки», — рассказал первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.

Обход Мариинска — стратегически важный для Кузбасса объект. Объездная дорога позволит разгрузить улицы города от транзитных машин и улучшить экологию. Ее строит с 2015 года новосибирская компания «Сибмост». Из-за ее финансовых проблем сдачу отложили на два года. Стоимость транспортного обхода Мариинска — 3,2 миллиарда рублей. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 15 ноября.