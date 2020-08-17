«Прабабушка легкого поведения» с Реввой выйдет в 2021 году

Съемки новой комедии с Александром Реввой и Глюкозой «Прабабушка легкого поведения» уже стартовали, сообщил исполнитель главной роли в Instagram.

«Мы писали и писали, наши пальчики устали.. Мы Прабабку написали, и уже немножко сняли», — написал Ревва под фото со старта съемок фильма.

Новый фильм станет третьим во франшизе «Бабушки легкого поведения». Режиссером комедии вновь выступит Марюс Вайсберг, снявший предыдущие части.

В актёрском составе кроме Реввы и актрисы Натальи Чистяковой-Ионовой значатся Михаил Галустян, Дмитрий Нагиев, Марина Федункив и другие.

Сюжет нового фильма пока не раскрывается. В предыдущих частях франшизы герой Реввы, скрываясь от бандитов, маскировался под бабушку. В образе бабушки герой встречает свою любовь и находит преданных друзей, с которыми вместе ввязывается у разные авантюры.

Предполагается, что «Прабабушка легкого поведения» выйдет в российский прокат 1 января 2021 года.