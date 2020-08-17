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Появилась идея ввести выходной для родителей первоклассников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Родителям первоклассников нужно предоставить право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября, с такой инициативой выступила глава Института прогрессивного образования Анна Маркс.

По данным опроса родителей, более половины намерены проводить ребенка на первый урок, и большинство (83%) заявили, что им для этого надо брать отгул или отпуск за свой счет, приводит РИА Новости обращение Маркс вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Однако 37% родителей заявляют, что не могут отпроситься с работы — из-за снижения доходов в период пандемии, невозможности отлучиться на несколько часов в связи со спецификой работы, отказа со стороны руководства.

Также в документе отмечается, что, по мнению психологов, присутствие родителей на линейке 1 сентября крайне важно для внутреннего спокойствия ребенка, «испытывающего сильный стресс в связи с резкой сменой игровой обстановки детского сада на учебную, и способствует его быстрой и комфортной адаптации к новой среде».

«В целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября», — подчеркивается в обращении.

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