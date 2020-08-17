Лоскутов продал картину «Беларусь» за 3 млн рублей

Художник из Новосибирска Артем Лоскутов продал на аукционе картину «Беларусь», созданную дубинописью, за 3 миллиона рублей, половину он отдаст белорусам, сообщил Лоскутов в соцсетях.

Картину «Беларусь» Лоскутов выставил на аукцион, ее начальная цена — 1 рубль. Она нарисована придуманной художником техникой — дубинописью. Когда он наносит краску ударами дубинки по холсту.

«Продана за 3 миллиона рублей. Об отправке денег белорусам расскажу», — написал Лоскутов. Ранее он обещал половину денег отправить пострадавшим протестующим в Белоруссии.